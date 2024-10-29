Экономика

Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской области

Экономика 29.10.2024 17:21
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29.10.2024 17:21


Волгоградской области спишут задолженность по бюджетному кредиту в сумме 34,4 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU, в целом такую возможность получили 25 регионов. Распоряжение об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

- Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности, - поясняется в документе.

Задолженность по бюджетным кредитам будет списана на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. 

В администрации региона пояснили, что в соответствии с соглашениями, заключенными с Минфином России в 2017-2020 годах, Волгоградская область направляет средства, высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов, на строительство новой инфраструктуры для реализации инвестпроектов. Это позволяет создавать новые предприятия, которые после запуска направляют отчисления во все уровни бюджетов. 

В обладмине отметили, что благодаря этому механизму в течение 2023-2024 годов общая сумма списанной Волгоградской области задолженности по бюджетным кредитам составит 273,4 млн рублей.

Минфин в 2023 году включил Волгоградскую область в группу регионов РФ с высоким уровнем финансовой устойчивости. Госдолг Волгоградской области находится на безопасном уровне — на его обслуживание приходится не более 1% от расходов.

Фото: V102.RU (архив)

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