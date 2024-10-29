В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидки

Экономика 29.10.2024 10:52
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29.10.2024 10:52
Стоимость готового жилья в Волгограде растет в соответствии с общероссийским трендом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Яндекс Недвижимости, за октябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, а средняя стоимость составила 134 000 р.
В Волгограде в октябре рост цен на вторичку составил 0,5% (до 96 000 р/кв.м). В то же время количество доступных предложений на этом рынке в городе сократилось на 0,8%. Средняя полная стоимость квартиры составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь готовой квартиры, выставленной на продажу – 50 кв.м.
При этом в октябре на рынке готового жилья продолжилась стагнация. Как отметили в компании, важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября поднял базовую ставку до 21%. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег продавцы могут решиться на скидки. В частности, дисконты на вторичном рынке в крупнейших городах уже достигают 5% и могут продолжить расти, прогнозируют аналитики.
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