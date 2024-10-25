Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт

Экономика 25.10.2024 15:19 Реклама
0
25.10.2024 15:19 Реклама
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1.09.2024 года).
В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры карточных продуктов как процентные ставки, длительность льготного периода, полную стоимость кредита (ПСК) и лимит кредитования. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии.
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Центробанк повысил ключевую ставку до 21%25.10.2024 13:58
Экономика 25.10.2024 13:58
Как сыр не покатаешься: в Волгоградской области резко подорожали утренние бутерброды24.10.2024 09:38
Экономика 24.10.2024 09:38
Цены на бензин снова «сорвались с поводка» в Волгоградской области24.10.2024 08:44
Экономика 24.10.2024 08:44
Новый налог с крупных вкладов в банках заплатят 17 тысяч волгоградцев22.10.2024 19:39
Экономика 22.10.2024 19:39
Почти 4 тысячи частных домов построили жители Волгоградской области21.10.2024 19:45
Экономика 21.10.2024 19:45
Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%21.10.2024 12:30
Экономика 21.10.2024 12:30
Волгоградская область поднялась в рейтинге доходов населения до 63-го места21.10.2024 09:55
Экономика 21.10.2024 09:55
Волгоградцам назвали причину роста цен на обувь и одежду19.10.2024 07:01
Экономика 19.10.2024 07:01
Эксперт ГК «А101»: к 2035 году в Ленобласть переедут 250 тысяч человек из других регионов17.10.2024 16:33 Реклама
Экономика 17.10.2024 16:33 Реклама
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке17.10.2024 13:44 Реклама
Экономика 17.10.2024 13:44 Реклама
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощ17.10.2024 09:45
Экономика 17.10.2024 09:45
Галопирующий рост цен на АИ-98 притормозили в Волгоградской области17.10.2024 08:09
Экономика 17.10.2024 08:09
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза15.10.2024 15:14 Реклама
Экономика 15.10.2024 15:14 Реклама
В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроек15.10.2024 13:49
Экономика 15.10.2024 13:49
Экологическая служба: ВТЗ переходит на возобновляемые источники энергии15.10.2024 11:38 Реклама
Экономика 15.10.2024 11:38 Реклама