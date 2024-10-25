Экономика

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт

Экономика 25.10.2024 15:19 Реклама
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25.10.2024 15:19 Реклама


Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 октябрьского  рейтинга лучших кредитных карт, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1.09.2024 года).
В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры карточных продуктов как процентные ставки, длительность льготного периода, полную стоимость кредита (ПСК) и лимит кредитования. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии. 
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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