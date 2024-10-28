Волгоградская область поднялась на 1 строчку в научном рейтинге

Экономика 28.10.2024 12:23
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28.10.2024 12:23
Волгоградская область заняла 33-е место в рейтинге российских регионов по развитию науки и технологий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, волгоградский регион расположился на 33-й строчке по итогам 2023 года с рейтинговым баллом 39,47, тогда как годом ранее занимал 34-е место.
Лидерами по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.
Последние строчки занимают Чеченская Республика, Еврейская автономная область и Республика Ингушетия, где научная жизнь не очень активна и нет передовых производств.
Как составлялся рейтинг? В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности в 2023 году.
Фото V102.RU
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