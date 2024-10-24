В Волгоградской области за прошедшую неделю заметно подорожали сливочное масло и сыр. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, в частности, сливочное масло выросло в цене на 3,18% (до 876 рубля за килограмм). Также прибавил в цене и сыр – рост составил 3,27%. Теперь килограмм этого продукта стоит в среднем 710 рублей.

При этом с начала года сливочное масло в регионе подорожало на 136 рублей (!). Например, еще в январе оно стоило в среднем 740 рублей. А килограмм сыра можно было купить за 640 рублей. Так что к осени стоимость утренних бутербродов к чаю для жителей области существенно повысилась.

Между тем, жители Волгоградской области уже давно замечают рост цен на сливочное масло. Не так давно на эту ситуацию отреагировали в ФАС РФ, где пригрозили тщательным контролем за ценообразованием на данный продукт и соответствующими мерами. Однако рост цен на сливочное масло заявление антимонопольного органа не остановило. Мало того, в ФАС не оставляют попыток повлиять на процесс подорожания данного продукта. Буквально накануне, 23 октября, территориальным управлениям антимонопольной службы были даны поручения о заключении соглашений с хозяйствующими субъектами о взятии на себя добровольных обязательств по снижению или фиксации цен на сливочное масло, хлеб и молоко.

К слову, на днях федеральные СМИ сообщили, что на некоторых молзаводах собираются снижать производство сливочного масла из-за недостатка сырья, в том числе необходимой жирности. На других предприятиях признали, что спрос не успевает за предложением. При этом производители нашли странное объяснение нехватки сливочного масла – мол, это все произошло из-за роста доходов населения, которое, по версии бизнеса, стало активно поглощать молочную продукцию.