



После реформы программ льготной ипотеки с 1 июля 2024 года рост площади новых проектов МКД замедлился. Такие данные, сообщает V102.RU, содержатся в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» за октябрь 2024 года. Это связано с завершением действия основной программы льготной ипотеки, ужесточением условий «Семейной» и «ИТ-ипотеки» и ростом ставок по рыночным программам, отмечают эксперты.

В сентябре текущего года объем проданной жилой площади в строящихся МКД продолжал расти, но более низкими темпами, чем в июне, когда показатель достиг максимума. Наибольшее замедление роста продаж наблюдалось в регионах Сибири, Юга и Урала. По оценкам отдельных застройщиков в этих регионах, в III квартале объемы реализации квартир в новостройках снизились на 30–50% по сравнению со средним уровнем прошлого года.

На охлаждение спроса также указывает снижение выдач ипотечных кредитов. В III квартале 2024 года банки выдали кредитов в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост ипотечного портфеля в августе замедлился до минимума за последние два года. На первичном рынке в июле-августе текущего года объем выданных кредитов сократился в 2,2 раза. Выдачи по всем видам льготных программ - в 2,3 раза. Их доля в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 53%, хотя во втором квартале занимала 81%.

По информации региональных застройщиков, старт строительства новых объектов сдерживается неопределенностью величины будущего спроса. В этих условиях предприятия корректируют планы по запуску новых проектов. Так, некоторые застройщики из Удмуртии, Пензенской области, Волгоградской области и Приморского края сообщили о переносе на более поздние периоды начала строительства новых проектов, подчеркивается в докладе. Отдельные компании Московской области планируют сокращение объемов запуска новых проектов. Некоторые строительные компании Челябинской области сообщили о планах заморозки отдельных объектов на стадии котлована. В ряде случаев застройщики корректируют проекты под новую структуру спроса. Некоторые предприятия в Марий Эл постепенно сокращают жилую площадь квартир, в Республике Крым – планируют перейти от строительства жилья класса комфорт к классу эконом, в том числе за счет упрощения элементов конструкции и инфраструктуры.