В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячи

Экономика 30.10.2024 08:54
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30.10.2024 08:54
В Волгоградской области среди всех вакансий доля предложений о работе вахтовым методом составляет всего 11%. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис hh.ru, однако при этом динамика к аналогичному периоду прошлого года очень внушительная – подобные вакансии подросли сразу на 33%. Итого в 3 квартале в регионе было не менее 4,3 тыс. вахтовых предложений.
Работодатели, ищущие сотрудников на вахту, больше всего нуждаются сейчас в водителях (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), разнорабочих (9,9%), сварщиках (8,4%), машинистах (7,5%), упаковщиках и комплектовщиках (6,2%), слесарях (3,5%), электромонтажниках (3,2%), монтажниках (2,9%), токарях (2,6%), прорабах и инженерах ПТО (по 2,0%), продавцах и поварах (по 1,6%), автослесарях и автомеханиках (1,4%), кладовщиках (1,2%), малярах и штукатурах (1,1%), охранниках, инженерах-механиках (по 1,0%), а также в геодезистах (0,9%).
Медиана зарплатных предложений в вахтовых вакансиях, открытых в 3 квартале в Волгоградской области, достигла 164 тыс. рублей, и по сравнению с началом года она выросла на 12%.
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