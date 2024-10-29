Экономика

Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладов

Экономика 29.10.2024 09:28 Реклама
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29.10.2024 09:28 Реклама


Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов без дополнительных условий, подготовленного порталом РБК Инвестиции. При составлении рейтинга эксперты изучили предложения банков по вкладам, включив в него депозиты, которые не требуют  оформления дополнительных услуг для получения максимального процента. 
11 октября Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов вида «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 19,00 – 23,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 21,00% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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