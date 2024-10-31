Экономика

Почему жители Фролово выбирают Альфа-Банк, или что такое Альфа-Выгодно

Экономика 31.10.2024 09:39 Реклама
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31.10.2024 09:39 Реклама


Уже больше месяца Альфа-Банк работает во Фролово. Компактный и современный офис банка радует свободной планировкой, уютными зонами для консультаций и общения, отсутствием бюрократии и бумаг. В нем реализовано главное преимущество Альфа-Банка — оперативность решения вопросов. Клиентам не придется ждать долго, даже если очень захочется. 
Мы выделили Альфа-Выгоды, за которые банк и его продукты так полюбили жители Фролово.
Решение вопроса в режиме «единого окна» для клиентов физических и юридических лиц. Если вы — предприниматель, то сервисы банка помогут вам больше времени уделять своему бизнесу и меньше времени тратить на все остальное. Бесплатная регистрация бизнеса, создание сайта или открытие расчетного счета доступны как онлайн, так и в отделении банка. Всё это в комфортной обстановке, напоминающей уютное кафе. За любые операции по расчетному счету банк платит баллы, которые можно обменять на услуги банка или его партнёров.
Скорость и оперативность. Современное оборудование позволяет выпустить и выдать кредитную или дебетовую карту в день обращения. О преимуществах Альфа-карты знает даже ребёнок, ведь детская карта доступна к выпуску для клиентов с 6 до 14 лет. А это значит, что родители могу быть спокойны за то, что у ребенка всегда есть деньги. Кроме того, в приложении обладатель детской карты может проходить уроки по финансовой грамотности и зарабатывать бонусы. Или открыть детскую копилку — специальный накопительный счёт для владельцев детской карты Альфа-Банка.
Удобство для клиентов любого возраста. Банк учитывает потребности клиентов разных возрастов.  Если активная аудитория предпочитает онлайн и общение с банком через мобильное приложение, то для более консервативных клиентов в малых городах, как Фролово, банк открывает комфортные офисы. 
Стабильно высокие ставки по вкладам и накопительным счетам. Клиент может выбрать выгодный для него вариант сбережения: вклад или накопительный счет, с ежемесячной капитализацией ежемесячно или ежедневный процент на остаток по счету. И при этом быть уверенным в том, что предложение Альфа-Банка по-настоящему выгодное и его деньги работают.
Индивидуальность и возможность выделяться.  Клиенты уже оценили вертикальные Альфа-Карты и возможность нанесения на них гравировки. Но банк пошел дальше – и первым среди банков в мире выпустил самые тонкие платежные Альфа-Стикеры — тоньше 1 миллиметра и с мгновенной оплатой. Платёжный Альфа-Стикер — лучше любого стильного аксессуара. Наклейте его на телефон и покупайте, как раньше. Просто приложите смартфон к терминалу — оплата пройдёт за секунду. И даже через чехол.
– Открытие современного офиса Альфа-Банка во Фролово сделает банковские услуги доступными для действующих и потенциальных клиентов в Волгоградской области. Офис универсальный, а это значит, что он будет полезен и для клиентов-юридических лиц. А выбрать оптимальный продукт и узнать все о выгодах, которые предлагает Альфа-Банк, помогут наши профессиональные менеджеры, – отметил Региональный Управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.
Офис расположен по адресу: улица Фроловская, д.5
Время работы: пн. - пт.: 09:00-18:00
Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте https://alfabank.ru
и в сообществах в социальных сетях: 
Фото предоставлено Альфа-Банком.
Реклама, АО «Альфа-Банк», ИНН 7728168971, генеральная лицензия Банка России № 1326 ль 16 января 2015г. Информация о продуктах и сервисах АО «Альфа-Банк» актуальна на дату публикации.

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