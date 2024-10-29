Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимства

Экономика 29.10.2024 15:30 Реклама
0
29.10.2024 15:30 Реклама
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» прошло крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa – «ПИР Экспо». Компания «Сады Придонья» приняла участие в этой международной выставке, представив свою экспозицию на тематической площадке «Пир-Кофе».
В 27-й раз «ПИР Экспо» собрал в «Крокус Экспо» ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства. На сегодняшний день в России это самая крупная выставка. В этом году в проекте приняли участие более 720 компаний из РФ и других стран с актуальными разработками в сфере оборудования, продуктов питания и всего необходимого для гостиничного, ресторанного, кофейного бизнеса и сферы ритейла. Среди них компания «Сады Придонья».
Традиционно «ПИР Экспо» состоит из трех больших тематик, включающих масштабную экспозиционную часть и деловую программу: ресторан, отель, кофе. Сады Придонья представили свои премиальные решения на стенде в павильоне «ПИР - кофе».
Давние партнеры компании Василий Кузовкин и Егор Леонов из многопрофильного центра по обучению профессиям в сегменте HoReCa «Лига Универ» проводили различные мастер-классы по приготовлению напитков на основе соков и Nemoloko Professional, продуктов специально разработанных для создания вкусного кофе.
Каждый день на стенде устраивались альтернативные латте-арт дуэли, в которых принимали участие, как новички, так и профессиональные бариста.
— Мы хотели донести до специалистов индустрии, что процесс рисования латте-арт на растительных напитках практически ничем не отличается от работы на традиционном молоке, — сказал Василий Кузовкин. — А вкус намного богаче и ярче. Предлагали всем желающим использовать для своего творчества кокос, миндаль, банан из серии напитков категории Dairy alternatives компании «Сады Придонья». Наш центр давно работает с этими продуктами, и мы рады, что «дуэлянты» ПИРа также отметили высокое качество растительных альтернатив. Что еще раз подтвердило статус Садов Придонья, как лидера рынка этой категории.
Компания «Сады Придонья» активно работает в канале HoReCa и является надежным поставщиком премиальных соков и молочных альтернатив для крупнейших ресторанных холдингов, сетей отелей и кофеен России.
— Для нас «ПИР Экспо» — это, конечно, новые возможности для развития, — отметила начальник управления торгового маркетинга компании «Сады Придонья» Лариса Подчепаева. — Это и установление полезных контактов, и заключение выгодных договоров, а также общение с экспертами отрасли, которые определяют будущее индустрии гостеприимства.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Сады Придонья».
Реклама. https://pridonie.ru.ИНН 3403014273
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской области29.10.2024 17:21
Экономика 29.10.2024 17:21
В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидки29.10.2024 10:52
Экономика 29.10.2024 10:52
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладов29.10.2024 09:28 Реклама
Экономика 29.10.2024 09:28 Реклама
Строительство жилья - всё? Банк России увидел нехорошую тенденцию в Волгограде29.10.2024 06:46
Экономика 29.10.2024 06:46
Волгоградская область поднялась на 1 строчку в научном рейтинге28.10.2024 12:23
Экономика 28.10.2024 12:23
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья28.10.2024 12:22 Реклама
Экономика 28.10.2024 12:22 Реклама
Налог для букмекеров в Волгоградской области увеличат в три раза27.10.2024 08:51
Экономика 27.10.2024 08:51
Волгоградцам напомнили об уплате ряда налогов до 28 октября: список25.10.2024 18:01
Экономика 25.10.2024 18:01
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт25.10.2024 15:19 Реклама
Экономика 25.10.2024 15:19 Реклама
Центробанк повысил ключевую ставку до 21%25.10.2024 13:58
Экономика 25.10.2024 13:58
Как сыр не покатаешься: в Волгоградской области резко подорожали утренние бутерброды24.10.2024 09:38
Экономика 24.10.2024 09:38
Цены на бензин снова «сорвались с поводка» в Волгоградской области24.10.2024 08:44
Экономика 24.10.2024 08:44
Новый налог с крупных вкладов в банках заплатят 17 тысяч волгоградцев22.10.2024 19:39
Экономика 22.10.2024 19:39
Почти 4 тысячи частных домов построили жители Волгоградской области21.10.2024 19:45
Экономика 21.10.2024 19:45
Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%21.10.2024 12:30
Экономика 21.10.2024 12:30