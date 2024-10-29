Экономика

Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимства

Экономика 29.10.2024 15:30 Реклама
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29.10.2024 15:30 Реклама


В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» прошло крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa – «ПИР Экспо».  Компания «Сады Придонья» приняла участие в этой международной выставке, представив свою экспозицию на тематической площадке «Пир-Кофе». 
В 27-й раз «ПИР Экспо» собрал в «Крокус Экспо» ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства. На сегодняшний день в России это самая крупная выставка. В этом году в проекте приняли участие более 720 компаний из РФ и других стран с актуальными разработками в сфере оборудования, продуктов питания и всего необходимого для гостиничного, ресторанного, кофейного бизнеса и сферы ритейла. Среди них компания «Сады Придонья». 
Традиционно «ПИР Экспо» состоит из трех больших тематик, включающих масштабную экспозиционную часть и деловую программу: ресторан, отель, кофе. Сады Придонья представили свои премиальные решения на стенде в павильоне «ПИР - кофе».  

Давние партнеры компании Василий Кузовкин и Егор Леонов из многопрофильного центра по обучению профессиям в сегменте HoReCa «Лига Универ» проводили различные мастер-классы по приготовлению напитков на основе соков и Nemoloko Professional, продуктов специально разработанных для создания вкусного кофе. 
Каждый день на стенде устраивались альтернативные латте-арт дуэли, в которых принимали участие, как новички, так и профессиональные бариста.   

— Мы хотели донести до специалистов индустрии, что процесс рисования латте-арт на растительных напитках практически ничем не отличается от работы на традиционном молоке, — сказал Василий Кузовкин. — А вкус намного богаче и ярче. Предлагали всем желающим использовать для своего творчества кокос, миндаль, банан из серии напитков категории Dairy alternatives компании «Сады Придонья». Наш центр давно работает с этими продуктами, и мы рады, что «дуэлянты» ПИРа также отметили высокое качество растительных альтернатив. Что еще раз подтвердило статус Садов Придонья, как лидера рынка этой категории. 
Компания «Сады Придонья» активно работает в канале HoReCa и является надежным поставщиком премиальных соков и молочных альтернатив для крупнейших ресторанных холдингов, сетей отелей и кофеен России. 
— Для нас «ПИР Экспо» — это, конечно, новые возможности для развития, — отметила начальник управления торгового маркетинга компании «Сады Придонья» Лариса Подчепаева. — Это и установление полезных контактов, и заключение выгодных договоров,  а также общение с экспертами отрасли, которые определяют будущее индустрии гостеприимства.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Сады Придонья».
Реклама. https://pridonie.ru.ИНН 3403014273

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