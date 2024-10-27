Экономика

Налог для букмекеров в Волгоградской области увеличат в три раза

Экономика 27.10.2024 08:51
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27.10.2024 08:51


В Волгоградской области более чем в три раза вырастет налог на игорный бизнес с 1 января 2025 года. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект поступил в областную думу и находится на рассмотрении в профильном комитете по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Изменения, как ожидается, затронут процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор, где принимают онлайн-ставки на различные события, преимущественно на спорт, и ведут их учет. 

- Законопроектом предусматривается увеличение налоговой ставки по налогу на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, - говорится в пояснительных документах.

Указано, что проект разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом, которым установлены соответствующие изменения с 1 января 2025 года.

Примечательно, что на территории Волгоградской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют. Поэтому, как отмечается в документах, принятие данного законопроекта не приведет к изменению доходной части бюджета Волгоградской области.

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