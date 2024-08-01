Задержанную волгоградским УФСБ пособницу террористов осудили в Москве

Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда Москвы в отношении 27-летней гражданки РФ Абдулжалиловой Аиши Ринатовны, признанной виновной в спонсировании террористов, находящихся в сирийском лагере для беженцев «Аль-Холь».

— В период с 2020 по 2022 год женщина осуществила сбор и перевела денежные средства на подконтрольные боевикам банковские счета. Абдулжалилова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), — прокомментировали V102.RU в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Ей назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что пособницу террористов выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградскому региону.

Напомним, ТАСС сообщало о ежедневных смертях в сирийском лагере беженцев «Аль-Холь», находящемся на территории под контролем коалиции во главе с США.

Фото: архив ИА «Высота 102»