Под Волгоградом велосипедист попытался взять «Ладу» на таран





В Серафимовичском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием велосипедиста. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение произошло вечером на ул. Миронова райцентра. В результате ДТП водителю двухколёсного транспортного средства потребовалась медицинская помощь.

- В 18:19 велосипедист напротив дома № 25 по ул. Миронова в городе Серафимовиче совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения отлетевший на асфальт велосипедист получил травмы и был доставлен прибывшими медиками в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области