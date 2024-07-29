Волгоградку осудили за убийство мужа 34 ударами руками и ножом

Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 6 годам колонии общего режима местную жительницу, которая забила до смерти своего мужа руками и ножом. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, женщина нанесла супругу не менее 20 ударов по голове, а потом еще 14 раз ударила его ножом по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

Установлено, что бытовое убийство произошло в результате ссоры. Глава семейства был пьян и, как утверждала подсудимая, угрожал ей убийством.

Свою вину женщина признала частично. С ее слов, супруг высказывал угрозы убийством регулярно и поэтому она боялась за свою жизнь.

В суде сообщили, что версия стороны защиты о превышении пределов необходимой обороны не подтвердилась.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.