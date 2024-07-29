Расследования

Волгоградку осудили за убийство мужа 34 ударами руками и ножом

Расследования 29.07.2024 17:18
0
29.07.2024 17:18


Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 6 годам колонии общего режима местную жительницу, которая забила до смерти своего мужа руками и ножом. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, женщина нанесла супругу не менее 20 ударов по голове, а потом еще 14 раз ударила его ножом по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. 

Установлено, что бытовое убийство произошло в результате ссоры. Глава семейства был пьян и, как утверждала подсудимая, угрожал ей убийством.

Свою вину женщина признала частично. С ее слов, супруг высказывал угрозы убийством регулярно и поэтому она боялась за свою жизнь.  

В суде сообщили, что версия стороны защиты о превышении пределов необходимой обороны не подтвердилась.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.07.2024 18:05
Расследования 29.07.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 16:51
Расследования 29.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:59
Расследования 29.07.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:51
Расследования 29.07.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 12:34
Расследования 29.07.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:16
Расследования 29.07.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:02
Расследования 29.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2024 14:22
Расследования 27.07.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2024 08:42
Расследования 27.07.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 19:01
Расследования 26.07.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 13:55
Расследования 26.07.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 09:23
Расследования 26.07.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 08:54
Расследования 26.07.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 22:17
Расследования 25.07.2024 22:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 16:51
Расследования 25.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Последствия крушения поезда Казань-Адлер сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Андрей Бочаров обнадежил пассажиров поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
19:21
Репортаж ИА «Высота 102» с места крушения поезда Казань - АдлерСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
В Волгоградскую область направлена бригада хирургов и реаниматологов из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
18:25
Пассажирам сошедшего с рельсов поезда Казань-Адлер возместят проезд и начислят баллыСмотреть фотографии
17:48
Опубликован фоторепортаж с места крушения поезда Казань – Адлер под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:31
МЧС России предупредило волгоградцев о ливнях, граде и штормовом ветреСмотреть фотографии
17:18
Волгоградку осудили за убийство мужа 34 ударами руками и ножомСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области из-за схода пассажирского поезда отменены две электричкиСмотреть фотографии
16:51
Суд подтвердил сговор чиновников Волжского и бизнесмена в пассажирских перевозкахСмотреть фотографии
16:25
Пассажиров поезда после ЧП под Волгоградом доставят в Адлер другим составомСмотреть фотографии
16:13
На заброшенном мясокомбинате под Волгоградом насмерть придавило ребенкаСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Андрей Бочаров прибыл на место схода пассажирского поездаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Двое тяжелых: количество госпитализированных в результате крушения поезда под Волгоградом выросло до 30Смотреть фотографии
15:43
Завершилась регистрация кандидатов на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
В РЖД изменили маршруты четырёх пассажирских поездов из-за ЧП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Телефоны горячих линий заработали в Волгоградской области после схода поездаСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский губернатор направляется к месту ЧП с поездом Казань – АдлерСмотреть фотографии
15:16
Крушение поезда Казань – Адлер стало второй крупной ж/д катастрофой в КотельниковоСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде суд запретил игру, пропагандирующую убийства педагоговСмотреть фотографии
15:11
Опубликовано видео эвакуации пассажиров поезда Казань-Адлер под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
РЖД: 156 человек пострадали в результате крушения поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
РЖД сообщило подробности столкновения поезда в Волгоградской области с грузовикомСмотреть фотографии
14:23
Опубликованы первые данные о пострадавших при крушении поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:15
Пассажиров потерпевшего крушение поезда под Волгоградом эвакуируют в КотельниковоСмотреть фотографии
14:03
Андрей Бочаров поставил задачи по оказанию помощи пассажирам сошедшего с путей поездаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Возбуждено уголовное дело по факту крушения поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
13:56
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место крушения поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:51
Руководство ГУ МВД по Волгоградской области выехало на место ЧП с поездомСмотреть фотографии
13:42
Стали известны подробности крушения поезда под Волгоградом. Водитель в больницеСмотреть фотографии
 