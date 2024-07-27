Опубликованы эксклюзивные кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом

Редакция V102.RU публикует эксклюзивные кадры с места падения истребителя СУ-34 в Серафимовичском районе Волгоградской области, произошедшем сегодня, 27 июля. Как стало известно журналистам информагентства, военный самолет разбился в хуторе Угольском Отрожкинского сельского поселения.







Первыми о происшествии сообщили местные жители, которые увидели в небе два раскрывшихся парашюта. На видео, присланном в редакцию очевидцами, можно различить обломки техники, клубы дыма и выжженную землю.

Напомним, крушение самолета подтвердили в МО РФ. По словам военных, пилоты катапультировались, угрозы их жизням нет. Истребитель выполнял учебный полет без боекомплекта.

Видео: читатели ИА «Высота 102»