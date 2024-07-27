МО РФ: потерпевший крушение в Волгоградской области Су-34 выполнял учебный полет

Упавший в Серафимовичском районе Волгоградской области истребитель Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет, сообщает V102.RU со ссылкой на заявление Минообороны РФ ТАСС.

— Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет, — добавили в военном ведомстве.

Напомним, что о происшествии в редакцию информагентства сообщили местные жители. Очевидцы рассказали, что видели в небе два раскрывшихся купола парашютов. Позже в распоряжении «Высоты 102» оказалось эксклюзивное видео с места происшествия.

Скриншот: видео читателей ИА «Высота 102»