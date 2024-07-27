В Волгоградской области разбился Су-34. Пилоты катапультировались





В Серафимовичском районе Волгоградской области разбился военный самолет, сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей. Очевидцы сообщили, что видели в небе два раскрывшихся купола парашютов.







— Упал Су-34, пилоты живы. На месте происшествия тушат пожар, — рассказал собственный источник информагентства.

На видео, присланном в редакцию очевидцами, можно различить обломки техники, клубы дыма и выжженную землю.

Крушение самолета подтвердили в МО РФ. В пресс-службе ЮВО информацию о падении военного борта не подтвердили, но и не опровергли. В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» заверили, что повреждений на земле не зафиксировано, угрозы безопасности жителей нет.

Редакция направила запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Подробности происшествия выясняются.

Видео: читатели ИА «Высота 102»