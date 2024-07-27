Происшествия

В Волгограде мотоциклист сбил пешехода и скрылся

Происшествия 27.07.2024 10:42
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27.07.2024 10:42


В Волгограде разыскивают неизвестного, который на байке накануне вечером сбил пешехода в одном из дворов Советского района, сообщает V102.RU. 

— По предварительным данным, в 18.20 неустановленный водитель, управляя спорт-байком, двигался по внутридворовой территории дома № 3 по улице Тулака, где наехал на 34-летнего пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В полицейском ведомстве уточнили, что в итоге нарушитель скрылся с места ДТП. Ведется его розыск. Пострадавшего в результате аварии доставили в больницу. 

Напомним, что сбившего насмерть 82-летнюю пенсионерку водителя-беглеца взяли под стражу в Котово. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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