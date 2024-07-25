Экономика

Андрей Бочаров поздравил хлеборобов с 3 млн тоннами зерна

Экономика 25.07.2024 10:01
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25.07.2024 10:01


Хлеборобы региона, несмотря на сложные погодные условия этого года, собрали 3 млн тонн зерна. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области,  уборочная кампания преодолела экватор: на 25 июля обмолочено 1,6 млн га — 72% всех площадей под зерновыми культурами. Вопреки жаре уборка ведется интенсивными темпами.
Андрей Бочаров в ходе поездки в Среднеахтубинский район поблагодарил аграриев за нелегкий труд.
- Хочу всех поздравить. 3 млн тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат. Волгоградская область остается опорным регионом в производстве высококлассного зерна, которое потом используется практически во всех субъектах страны, в том числе для производства хлеба.
Параллельно с уборкой зерновых в регионе продолжается сбор ранних овощей и картофеля; зернобобовых — гороха, чечевицы, нута; масличной группы. Общая площадь уборочных работ в 2024 году составила порядка 3,3 млн га.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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