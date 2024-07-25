Андрей Бочаров поздравил хлеборобов с 3 млн тоннами зерна

Экономика 25.07.2024 10:01
0
25.07.2024 10:01
Хлеборобы региона, несмотря на сложные погодные условия этого года, собрали 3 млн тонн зерна. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, уборочная кампания преодолела экватор: на 25 июля обмолочено 1,6 млн га — 72% всех площадей под зерновыми культурами. Вопреки жаре уборка ведется интенсивными темпами.
Андрей Бочаров в ходе поездки в Среднеахтубинский район поблагодарил аграриев за нелегкий труд.
- Хочу всех поздравить. 3 млн тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат. Волгоградская область остается опорным регионом в производстве высококлассного зерна, которое потом используется практически во всех субъектах страны, в том числе для производства хлеба.
Параллельно с уборкой зерновых в регионе продолжается сбор ранних овощей и картофеля; зернобобовых — гороха, чечевицы, нута; масличной группы. Общая площадь уборочных работ в 2024 году составила порядка 3,3 млн га.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Овощехранилище за 602 млн рублей построили в Волгоградской области25.07.2024 11:59
Экономика 25.07.2024 11:59
Цены на АИ-98 пробили потолок в Волгоградской области: больше 70 рублей25.07.2024 08:18
Экономика 25.07.2024 08:18
Сады Придонья угощали новыми соками на Агро Фесте23.07.2024 12:12 Реклама
Экономика 23.07.2024 12:12 Реклама
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке23.07.2024 09:17 Реклама
Экономика 23.07.2024 09:17 Реклама
На «Красном Октябре» отметили День металлурга22.07.2024 17:27 Реклама
Экономика 22.07.2024 17:27 Реклама
40 тысяч мальков русского осетра выпустили в Волгу с помощью специалистов волгоградского предприятия22.07.2024 10:14
Экономика 22.07.2024 10:14
Волгоградцам напомнили о дедлайне по декларациям19.07.2024 14:38
Экономика 19.07.2024 14:38
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской области19.07.2024 12:13
Экономика 19.07.2024 12:13
Чернокожих строителей и курьеров набирают в Волгограде19.07.2024 07:50
Экономика 19.07.2024 07:50
Пробивают потолок? Цены на бензин в Волгоградской области снова взлетели на треть рубля18.07.2024 08:16
Экономика 18.07.2024 08:16
Новый тренд в ценах на жилье зафиксировали в Волгограде17.07.2024 18:34
Экономика 17.07.2024 18:34
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт17.07.2024 13:00 Реклама
Экономика 17.07.2024 13:00 Реклама
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессию17.07.2024 06:30
Экономика 17.07.2024 06:30
На волгоградском предприятии определили лучших по профессии16.07.2024 11:21
Экономика 16.07.2024 11:21
Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройке15.07.2024 15:22 Реклама
Экономика 15.07.2024 15:22 Реклама