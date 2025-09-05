



Губернатор Волгоградской области в ходе общения с жителями региона и участниками молодежного фестиваля 5 сентября поднял вопрос развития промышленности региона. По словам Андрея Бочарова, одна из ключевых задач сегодня – исходя из новых требований, вызовов, предложений, и с опорой на сделанное ранее, создать дополнительные предприятия, которые не только сегодня, но и через десятки лет будут формировать настоящее и будущее Волгограда, региона и всей страны.

– Один из важнейших проектов – это проект создания мощного центра по производству нержавеющих и специальных сталей. Я верил и знал, что у нас это получится: нам удалось перейти к реализации мечты многих поколений промышленников. Первый этап предприятия откроется уже в этом году – это производство холоднокатаного нержавеющего проката. В следующем году рассчитываем на открытие горячекатаного производства. И в 2027-м – начале 2028 года мы планируем завершить реализацию этого проекта.

Новое производство, подчеркнул Бочаров, позволит создать более 7000 рабочих мест и обеспечить страну нержавеющим прокатом, который сегодня преимущественно закупается за рубежом. Кроме того, увеличатся и поступления в региональный бюджет.

– Это базовый проект для нашего региона и всей России, который обеспечивает суверенитет, дает возможность молодежи применить себя на практике, – подчеркнул губернатор.

Андрей Бочаров также отметил важность реализации экологических программ для снижения нагрузки на окружающую среду, для сохранения природы.

– Важно найти разумный баланс между развитием государства, общества, региона и города, между технологическим и техническим развитием с одной стороны, а с другой стороны – надо защитить природу, экологию, обеспечить безопасность не только нашей с вами жизни, но и последующих поколений, – подчеркнул свою мысль Андрей Бочаров.

Одним из основополагающих экологических проектов для Волгоградской области является, напомнил губернатор, дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы.

– Волгоградская область работала над проектом по дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы порядка семи лет вместе с учеными РАН, специалистами, экологами высочайшего уровня, практиками. Проект прошел госэкспертизу, в том числе экологическую, он поддержан Правительством России, Советом Федерации. Наш проект даст развиваться не только Нижней Волге, но и другим волжским регионам. Он важен для всей страны, – резюмировал глава региона.