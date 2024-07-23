



23 июля в Дубовке произошёл пожар на территории частного сектора. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя вспыхнуло на придомовом участке одного из подворий, мгновенно охватив хозяйственную постройку. Во многом лишь благодаря оперативно прибывшим на место спасателям удалось отстоять находящийся рядом жилой дом.







- В 18:15 поступило сообщение о пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение хозяйственной постройки 3х5 по всей площади. Сотрудники 35-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали возгорание в 18:29, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Фото и видео: Дубовский базар / t.me