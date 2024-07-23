На юге Волгограда эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за утечки газа

В Красноармейском районе Волгограда жильцов пятиэтажного дома №16а по проспекту Канатчиков попросили покинуть квартиры из-за утечки газа. Об этом, как передает V102.RU, сообщают очевидцы.

- На месте работают скорая, МЧС, представили УК и «Волгоградгоргаза». Жителей вывели на улицу, - пишут в свою очередь местные паблики.

В диспетчерской УК «Регион 34» информагентству эвакуацию жильцов не подтвердили, но рассказали, что в пятиэтажке проводятся аварийные работы сотрудниками газовой службы.

- Никого не эвакуируют. Просто отключили газ и проводят аварийные работы. Уточнили лучше информацию у газовиков, - сообщили в управляющей компании.

- На улице пр. Канатчиков, 16а обнаружена утечка газа на улице перед вводом газопровода в дом. В настоящее время выполняются мероприятия по её устранению, - прокомментировали произошедшее в «Волгоградгоргазе».