Расследования

Дело о многомиллионной экологической афере рассмотрит суд в Волгограде

Расследования 18.07.2024 15:48
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18.07.2024 15:48


В Дзержинском районном суде Волгограда решается вопрос о принятии к производству уголовного дела директора экспертного учреждения, обвиняемого в хищении 48 млн рублей, выделенных в рамках исполнения государственного контракта. Как сообщили V102.RU в суде, в декабре 2020 года между ФГУП «Федеральный экологический оператор» и АО «ВОЛГОГРАДНИПИНЕФТЬ» был заключен контракт на ликвидацию 10 особо опасных скважин рассолопромысла в рамках выполнения работ по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Эту территорию, напоминает V102.RU, федеральные власти признали территорией экологического бедствия после закрытия работавшего здесь химического производства. Поэтому на ликвидацию последствия экологического ущерба из российского бюджета несколько лет назад была выделена огромная сумма – 1 миллиард 217 миллионов рублей. 

В рамках исполнения обязательств по указанному контракту между АО «ВОЛГОГРАДНИПИНЕФТЬ» и ООО «ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» был заключен договор на выполнение работ по технологическому и геологическому надзору и контролю ликвидации скважин. 

Стоимость работ по договору составила 48 179 651 рубль.

Однако исполнительный директор ООО «ЦПЭ» Александр Маюн не организовал исполнение условий договора и выполнение работ по организации и контролю процесса ликвидации скважин, выяснило следствие. 

При этом он умышленно сообщал руководству АО «ВОЛГОГРАДНИПИНЕФТЬ» заведомо недостоверные сведения о выполняемых ООО «ЦПЭ» работах по технологическому и геологическому надзору, а также лично визировал суточные рапорты о якобы наблюдаемой работе по ликвидации скважин и отправил поддельные акты якобы выполненных работ и счета на оплату подрядчику. 

На основании указанных фиктивных документов со счета АО «ВОЛГОГРАДНИПИНЕФТЬ» на расчетный счет ООО «ЦПЭ» были перечислены 48 179 651 рублей в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «ЦПЭ» работы по технологическому и геологическому надзору и контролю качества ликвидации скважин.

Органами предварительного следствия Александр Маюн обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 3 ст. 327 УК РФ – это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия, а также в подделке документов. К слову, наказание по данным статьям относительно мягкое - можно отделаться или штрафом, или исправительными работами, или небольшим сроком лишения свободы. 

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