Волгоградские гандболистки покоряют песок Анапы





Накануне,12 июля, в Анапе начался второй тур чемпионата России по пляжному гандболу среди женщин. На данном этапе выступают семь коллективов, среди которых и волгоградское «Динамо», одержавшее две победы подряд в пятницу, сообщает V102.RU.

В прошлом месяце турнир стартовал в том же самом городе-курорте. Бело-голубые к рестарту соревнований расположились на пятом месте, одержав три победы и заработав шесть очков в первом туре. На втором этапе динамовский состав изменился. Большая часть игроков находится сейчас на предсезонных сборах вместе с основой «Синары» под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева.Но даже кадровые изменения не помешали волгоградскому клубу удачно выступить в первый игровой день. Сначала «Динамо» уверенно обыграло «Кубань-3» со счетом 2:0 (20:9, 16:8). А затем подопечные Анны Сидоричевой выиграли у сборной Краснодарского края также в обоих сетах (24:21, 20:16). Сегодня бело-голубые продолжат выступления во втором туре матчами с новороссийской «Черноморочкой» и Московской гандбольной академией. В воскресенье, в заключительный день, бело-голубые встретятся со столичным ЦСКА и Кубанским Государственным Университетом.