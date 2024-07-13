Волгоградские гандболистки покоряют песок Анапы

В прошлом месяце турнир стартовал в том же самом городе-курорте. Бело-голубые к рестарту соревнований расположились на пятом месте, одержав три победы и заработав шесть очков в первом туре. На втором этапе динамовский состав изменился. Большая часть игроков находится сейчас на предсезонных сборах вместе с основой «Синары» под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева.
Но даже кадровые изменения не помешали волгоградскому клубу удачно выступить в первый игровой день. Сначала «Динамо» уверенно обыграло «Кубань-3» со счетом 2:0 (20:9, 16:8). А затем подопечные Анны Сидоричевой выиграли у сборной Краснодарского края также в обоих сетах (24:21, 20:16). Сегодня бело-голубые продолжат выступления во втором туре матчами с новороссийской «Черноморочкой» и Московской гандбольной академией. В воскресенье, в заключительный день, бело-голубые встретятся со столичным ЦСКА и Кубанским Государственным Университетом.
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com