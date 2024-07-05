Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на Суперкубок





В Волгограде на 13 июля по случаю проведения матча на Суперкубок России подготовили яркую развлекательную программу с выступлением известных музыкантов. Кроме того, как сообщает ИА «Высота 102», «Волгоград Арену» планируют посетить и легенды российского футбола. Перед матчем спортсмены примут участие в автограф-сессии.

По информации администрации Волгоградской области, в город-герой накануне матча прибудут Евгений Алдонин, Андрей Аршавин и Валерий Есипов. Все они с удовольствием уделял время болельщикам перед стартовым свистком на стадионе.

Концерт с выступлениями Dj Smash, Ольги Серябкиной и дуэта RASA стартует на «Волгоград Арене» 13 июля в 20.00. По окончании выступлений – в 20:30 – начнется игра.

К слову, в мэрии уже советуют горожанам отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт 13 июля, чтобы не тратить время для поиска парковочных мест.

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, билеты на спортивное событие можно приобрести на сайте официального билетного партнера РФС. Продажа билетов происходит несколькими волнами.