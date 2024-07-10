Спорт

Легенды футбола доставили в Волгоград Суперкубок

Спорт 10.07.2024 21:35
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10.07.2024 21:35




Суперкубок РФ по футболу, который разыграют в Волгограде топовые клубы «Зенит» и «Краснодар», прибыл сегодня, 10 июля, в Волгоград. Его привезли легенды российской сборной Роман Широков, Евгений Алдонин и Юрий Жирков. Гостей в аэропорту встречали казачьими песнями и традиционным караваем, сообщили V102.RU в администрации региона.
Затем трофей начнет путешествие по области.  11 июля почетный трофей увидят жители Николаевска — на местном стадионе в 12-00 планируется общение и автограф-сессия с известными спортсменами. Затем Суперкубок России переедет в Камышин — в 15-30 его выставят на городской набережной. Здесь также пройдет автограф-сессия с легендами футбола. 
Волгоградцам и гостям города продемонстрируют трофей в пятницу, 12 июля. Презентация Суперкубка России пройдет в амфитеатре на центральной набережной — начало в 15-00. При этом все желающие смогут задать вопросы Евгению Алдонину, Юрию Жиркову, Роману Широкову, Валерию Есипову и Андрею Аршавину. Напомним, матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на «Волгоград Арене». С 17-30 на территории стадиона болельщиков ждет разнообразная развлекательная программа.
В день проведения матчей болельщиков развезут две дополнительные электрички, подвижной состав общественного транспорта усилят дополнительными единицами. Кроме того, с сегодняшней ночи начнет действовать запрет на въезд на территорию Волгограда большегрузов.
Видео администрации Волгоградской области

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