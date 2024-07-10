Житель Адыгеи продавал волгоградцам воздух вместо видеокарт





Оперативники Волгоградской области установили личность и задержали 35-летнего жителя Адыгеи, подозреваемого в мошенничестве при продаже видеокарт через интернет. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина выкладывал объявления по продаже видеокарт, а после получения стопроцентной предоплаты отправлял покупателю поддельную информацию об отправке и исчезал.





На схему мошенника попали как минимум трое жителей региона, которые отправили деньги, но товар так и не получили.

– В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – пояснили в пресс-службе регионального главка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области