«Он был в отчаянии»: волгоградский бизнесмен Николай Николаенко пропал без вести на СВО





Бывший активист регионального отделения ОНФ и бизнесмен Николай Николаенко из Среднеахтубинского района Волгоградской области пропал без вести в зоне СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» его друзья, о мужчине ничего не известно с 22 мая. Именно тогда он перестал выходить на связь.

– Он попал на СВО в начале мая. По информации близких, даже сходил удачно в первый штурм. Потом, когда пошел во второй, пропал после массированной атаки беспилотников и артиллерии противника. Там серая зона была, понять, что там произошло, пока невозможно. Так что с 7 июня он числится пропавшим без вести, – поделились подробностями собеседники информагентства.

Николай Николаенко в прошлом – бизнесмен-строитель и активист регионального отделения ОНФ. Около десяти лет назад Николаенко построил в р.п. Средняя Ахтуба поселок из коттеджей для детей-сирот. Однако через некоторое время мужчину обвинили в хищении 2,2 миллиона рублей. Бизнесмену вменили нарушение требований проектной документации строительных и санитарных норм, из-за чего некоторые помещения пришли в негодность.

Более года назад суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также с него взыскали в пользу облкомстроя материальный ущерб в размере более 2,2 миллиона рублей.

Отбывал наказание Николаенко в одной из колоний Камышина, где работал на городском предприятии. Однако несколько месяцев назад стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении него. Речь шла все о том же поселке для детей-сирот, только уже о новых домах, состояние которых, по версии следствия, стало аварийным по вине строителя.

– Николаю Николаевичу уже собирались предъявлять обвинение, – рассказал источник, знакомый с ситуацией. – Он был в отчаянии. Сказал, что больше в СИЗО не пойдет. Поэтому до суда заключил контракт в военкомате Волжского. Он находился в стрессе – виновным и по первому делу он себя не считал. Говорил, что затопление некоторых квартир произошло из-за того, что дети-сироты там просто не жили и не следили за коммуникациями. А теперь его снова собирались судить. А он уже в возрасте, ему за шестьдесят. Ребенок маленький у него еще. Вот и принял такое решение, хотя его многие отговаривали, особенно родные. Но он упертый, сделал, как решил.

Между тем, в самом начале специальной военной операции Николай Николаенко втайне от родных хотел отправиться защищать интересы Родины в качестве добровольца. Об этом он рассказал одному из своих знакомых. Однако его не взяли из-за возраста – тогда ему было почти 60 лет.