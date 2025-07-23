Расследования

Адвокаты убившего школьниц Сороколетова оспорили доводы следствия в кассационном суде

Расследования 23.07.2025 11:23
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23.07.2025 11:23


Адвокаты Евгения Сороколетова, осужденного в Волгоградской области за смертельный наезд на двух девочек-подростков в селе Райгород Волгоградской области попытались оспорить приговор в кассационном суде в Краснодаре. По информации пресс-службы суда, адвокаты Сороколетова поставили под сомнение результаты автотехнической экспертизы и заявили о неправомерности использования в качестве доказательства вины их подзащитного записи с видеорегистратора патрульного автомобиля.



Напомним, что Светлоярский районный суд Волгоградской области 13 декабря 2024 года признал Сороколетова виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве наказания водителю было назначено 9 лет в колонии общего режима. Позднее защита осужденного обжаловала приговор в Волгоградском областном суде, однако суд высшей инстанции оставил приговор в силе. 

– Из материалов дела известно, что около 10:00 вечера 12 июня 2024 года гражданин Сороколетов, управлявший легковым автомобилем ВАЗ, двигаясь по ул. Советской села Райгород, на затяжном повороте сбил двух девочек-подростков, идущих по левой обочине в попутном направлении. После совершённого наезда водитель по инерции продолжил движение, пока не съехал с дороги и не столкнулся с бетонным колодцем. От полученных тяжёлых травм обе девочки скончались на месте происшествия, – сообщили ИА «Высота 102» по итогам рассмотрения дела в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. 


В суде кассационной инстанции адвокаты Сороколетова утверждали, что в основу приговора незаконно была положена запись с оптического диска видеорегистратора служебного автомобиля, а не первоначальный носитель информации. 

– Кроме того, сторона защиты поставила под сомнение результаты автотехнической экспертизы, которая, по их мнению, не установила наличие или отсутствие у водителя технической возможности избежать ДТП, – уточнили в суде.  

Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу о законности ранее вынесенных судебных актов, обоснованности и справедливости назначенного наказания осуждённому. Приговор оставлен в силе. 

– В удовлетворении кассационной жалобы отказано, – сообщили в кассационном суде Краснодара. 

Фото:  прокуратура Волгоградской области, соцсети, ИА «Высоте 102» 

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