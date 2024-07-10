В Волгограде во время обыска выпрыгнул из окна и погиб подозреваемый в распространении порно

В Красноармейском районе Волгограда в результате падения с высоты четвертого этажа погиб 30-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, в этот момент в его квартире находились силовики, проводившие обыск в рамках возбужденного в отношении погибшего уголовного дела. Мужчина, по сведениям знакомых с ситуацией источников информагентства, подозревается в распространении порнографии.

Известно, что инцидент произошел на улице Лазоревой накануне. Что двигало 30-летним жителем южного района Волгограда, неизвестно, но попытку совершить побег он предпринял, будучи закованным в наручники. В результате жесткого приземления мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

- Подозреваемый решился сбежать после того, как на него надели наручники. В результате он выпал из окна. Полученные при падении травмы оказались смертельными, - сообщил собеседник агентства.

По не подтвержденным официально данным «Высоты 102», обыски в квартире жителя Волгограда проводили следователи и оперативники из Ленинградской области.