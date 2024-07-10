МЧС опубликовало видео полыхающего склада вторсырья в Волгограде





Появилось видео с места пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, площадь пожара к этому часу увеличилась вдвое - до 1 тыс. квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании картона на площади 500 квадратных метров.





На кадрах сотрудники МЧС пытаются сбить мощное пламя с помощью напорных пожарных шлангов.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание картона на открытой территории склада по переработке вторсырья, - уточнили в ведомстве. - К тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло по улице Былинная, 44 в районе Вишневой балки. Столб черного дыма от пожара наблюдали жители многих районах Волгограда.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области