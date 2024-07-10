Из-за жары растет площадь пожара на складе вторсырья в Волгограде





Почти в три раза - с 500 до 1200 кв. метров - выросла площадь пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ранее сообщалось, что огонь тушат на площади 1000 кв.м., передает V102.RU.

- Площадь пожара увеличилась до 1 200 квадратных метров. Огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды, - проинформировали в МЧС России.

В Волгограде уже несколько дней стоит 40-градусная жара.

Напомним, что на территории склада, который находится на улице Былинная, 44, загорелся картон. Первоначальная площадь возгорания была 500 кв.м.

В тушении огня задействованы более 70 специалистов, 24 единицы техники.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области