«Полыхает нехило»: склад с картоном горит на севере Волгограда

Пожарные расчеты в Краснооктябрьском районе Волгограда тушат возгорание на складе вторсырья, где утром 10 июля загорелся картон. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар тушат на улице Былинная.







- На территории склада по переработке вторсырья, на открытой территории происходит горение картона на площади 500 кв.м, - сообщает региональное МЧС.

- Полыхает нехило, - комментируют очевидцы в соцсетях.





Столб черного дыма от пожара наблюдают жители и других районов Волгограда.

Видео: Павел Мирошкин / V102.RU