



9 июля в Камышинском районе Волгоградской области вылетел в кювет легковой автомобиль LADA Granta. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло вечером на федеральной трассе Р-228.





- В 18:50 на 459 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель, управляя автомобилем LADA Granta, не справился с управлением, выехал на обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, из-за полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир легкового автомобиля госпитализирован.

Отметим, все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГАИ. Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области