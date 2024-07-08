Экология

В лесничествах Волгоградской области растят миллион новых деревьев

Экология 08.07.2024 20:30
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08.07.2024 20:30

В ходе весенней посевной кампании на территории лесничеств Волгоградской области высадили более миллиона новых деревьев. Общая площадь посевов, по сведениям регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, составила боле 21,7 гектара. В 17 лесных питомниках посеяно около 6,4 тонн семян. 

Так, сообщают в ведомстве, в регионе были высажены семена крымской сосны, робинии лжеакации, ясеня, вяза и других районированных пород. 

Как подчеркнули в комитете, данные объемы позволят в течении двух лет получить порядка 8 млн сеянцев, которые будут использованы для лесовосстановления на всей территории региона.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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