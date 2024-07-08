Под Волгоградом на Бобрах утонул 28-летний мужчина





В Волгограде 28-летний мужчина утонул во время отдыха на берегу Волги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла в ста метрах от базы отдыха «Бобры».

Труп обнаружили водолазы спасательной службы в ходе поисковых мероприятия

- 4 июля на пляже хутора Бобры примерно в 17:00 во время купания в присутствии очевидцев мужчина скрылся под воду, - пояснили информагентству в экстренных службах.

Причиной смерти стало утопление. На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти.

В СУ СКР по региону подтвердили факт об обнаружении трупа. Проводится проверка.