Волгоградка отсудила 100 тыс. рублей за давку на эскалаторе





Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с ОАО «РЖД» 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу волгоградки, которая во время отдыха получила травмы в процессе давки на эскалаторе.

Как уточнили V102.RU в пресс-службе районного суда, инцидент произошел в июле прошлого года на территории железнодорожной станции в Адлере.

- На эскалаторе оказалось массовое скопление людей, в результате чего образовалась давка, а находящиеся на движущемся эскалаторе люди начали падать, в том числе и на женщину, - пояснили в районном суде. - Сотрудники вокзала не остановили вовремя эскалатор, что привело к возникновению экстренной ситуации и причинению вреда здоровью граждан.

В результате падения на нее других граждан девушка получила закрытую травму левого голеностопа. После инцидента потерпевшая обратилась с иском в суд.

Встав на сторону пострадавшей, суд взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию и судебные расходы в размере 8169 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.