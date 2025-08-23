Андрей Бочаров почтил память жертв бомбардировки Сталинграда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня возложил цветы к памятнику мирному населению, погибшему при варварской бомбардировке города.
Памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, акции с участием ветеранов и молодежи проходят и в других муниципальных образованиях региона.
Массированная атака немецко-фашистской авиации на город произошла 23 августа 1942 года. Сегодня в день памяти погибших мирных жителей Волгоград переименован на сутки в Сталинград.
Фото Андрея Поручаева V102.RU