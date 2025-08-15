Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 





«Ротор» в Дзержинске дошел до финала третьего тура чемпионата Высшей лиги по регби - 7. Волгоградский клуб по итогам проведенных этапов вышел на первое место в турнирной таблице.

Напомним, «Ротор» в прошедших ранее двух турах заработал 41 очко и располагался на второй позиции, уступая лидирующей «Сибири» только по дополнительным показателям. В Нижегородской области подопечные Георгия Веливанова начали выступления в группе с уверенной победы над соперниками из МГТУ им. Баумана - 38:12. В следующей встрече в упорной борьбе волгоградцы уступили «Нарвской заставе» из Санкт-Петербурга - 17:19. В третьей игре «Ротор» одержал вторую победу в Дзержинске и снова в напряженном противостоянии. На этот раз была обыграна сборная Краснодарского края со счетом 26:22.

Волгоградский клуб вышел в полуфинал, где уверенно победил одного из главных своих конкурентов по чемпионату - «Сибирь». Матч завершился со счетом 21:7 в пользу «Ротора». Наша команда в третий раз подряд в нынешнем сезоне дошла до финала тура. Ранее волгоградские регбисты выиграли и проиграли по разу в решающих противостояниях В финале в Дзержинске волгоградцы повторно уступили «Нарвской заставе» - 10:12. «Ротор» завоевал серебряные медали и кубок по итогам тура.

Достигнутый в Нижегородской области результат позволил «Ротору» заработать 60 очков и выйти на чистое первое место после трех туров. Теперь уже «Сибирь» идет второй, отставая от лидера на два балла.

Следующий и заключительный тур Высшей лиги по регби-7 пройдет в Волгограде в конце сентября.