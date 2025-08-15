Спорт

Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 

Спорт 15.08.2025 05:49
0
15.08.2025 05:49


«Ротор» в Дзержинске дошел до финала третьего тура чемпионата Высшей лиги по регби - 7. Волгоградский клуб по итогам проведенных этапов вышел на первое место в турнирной таблице.

Напомним, «Ротор» в прошедших ранее двух турах заработал 41 очко и располагался на второй позиции, уступая лидирующей «Сибири» только по дополнительным показателям. В Нижегородской области подопечные Георгия Веливанова начали выступления в группе с уверенной победы над соперниками из МГТУ им. Баумана - 38:12. В следующей встрече в упорной борьбе волгоградцы уступили «Нарвской заставе» из Санкт-Петербурга - 17:19. В третьей игре «Ротор» одержал вторую победу в Дзержинске и снова в напряженном противостоянии. На этот раз была обыграна сборная Краснодарского края со счетом 26:22. 

Волгоградский клуб вышел в полуфинал, где уверенно победил одного из главных своих конкурентов по чемпионату - «Сибирь». Матч завершился со счетом 21:7 в пользу «Ротора». Наша команда в третий раз подряд в нынешнем сезоне дошла до финала тура. Ранее волгоградские регбисты выиграли и проиграли по разу в решающих противостояниях  В финале в Дзержинске волгоградцы повторно уступили «Нарвской заставе» - 10:12. «Ротор» завоевал серебряные медали и кубок по итогам тура.

Достигнутый в Нижегородской области результат позволил «Ротору» заработать 60 очков и выйти на чистое первое место после трех туров. Теперь уже «Сибирь» идет второй, отставая от лидера на два балла. 

Следующий и заключительный тур Высшей лиги по регби-7 пройдет в Волгограде в конце сентября.

Фото: Федерация регби Волгоградской области /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.08.2025 19:27
Спорт 14.08.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 07:00
Спорт 14.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 19:21
Спорт 13.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 18:08
Спорт 13.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 16:39
Спорт 13.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 15:17
Спорт 13.08.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 11:45
Спорт 12.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 07:55
Спорт 12.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2025 11:58
Спорт 11.08.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 21:10
Спорт 10.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 20:28
Спорт 10.08.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:58
Спорт 10.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:25
Спорт 10.08.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 18:29
Спорт 10.08.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 10:06
Спорт 10.08.2025 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:03
Коллапс в аэропорту Волгограда: задержаны 19 рейсов, 4 отмененыСмотреть фотографии
05:49
Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место Высшей лиги по регби-7 Смотреть фотографии
22:09
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве судьи в КамышинеСмотреть фотографии
21:49
В Камышине жестоко убили федерального судьюСмотреть фотографии
21:24
Автор словаря донских говоров Евгения Брысина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде заявили о ликвидации пожара на НПЗСмотреть фотографии
20:38
РПН проверил качество воздуха после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга сел в СаратовеСмотреть фотографии
19:33
Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в ВолгоградСмотреть фотографии
19:27
СК «Ротор» и ВГАФК подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
19:13
Хитрую схему выкупа за бесценок земли у государства пресекли под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:33
Росавиация закрыла аэрпорт ВолгоградаСмотреть фотографии
18:23
«В итоге нас похоронят»: перевозчики маршруток Волжский-Волгоград предрекли хаос с 18 августаСмотреть фотографии
17:59
Волгоградца со странной склонностью суд отправил в колониюСмотреть фотографии
17:50
Самый экстремальный аттракцион России открыли в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:44
Розыск пропавшего 2 месяца назад невысокого волгоградца объявила полицияСмотреть фотографии
16:38
В МЧС назвали причину воспламенения крыши МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде суд присяжных над водителем BMW Паком перенесли с августа на сентябрьСмотреть фотографии
16:08
СК: Строитель разбился, упав с высоты 8-го этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда тестируют новые мусоровозыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Временного главу госжилнадзора одобрили депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:37
Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на АляскеСмотреть фотографии
14:26
В Советском районе Волгограда завершают обновление водоводаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде оглашен приговор по делу о трупе в подъездеСмотреть фотографии
13:33
Модель из Волгограда голодает на острове в ТаиландеСмотреть фотографии
13:26
Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:56
Каждый раз, как первый? Волгоградцев без причин напугали массовым шатдауном связиСмотреть фотографии
12:06
После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сынаСмотреть фотографии
11:38
В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 