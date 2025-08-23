В Волгоградской области окажут помощь пострадавшим от обломков БПЛА

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА в Петров Вале и оказание им всесторонней помощи.
- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На место происшествия выезжал и.о. Камышинского городского прокурора Волгоградской области Николай Ларионов, - сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, в Петров Вале обломками беспилотника был поврежден фасад многоквартирного дома. Глава региона сообщил о трех пострадавших, включая ребенка. ПВО сбили сегодня ночью два БПЛА в волгоградском регионе.