В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером улова





В Котельниковском районе Волгоградской области полицейские пресекли незаконную деятельность по добыче рыбы с использованием сетей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на территории Цимлянского водохранилища оперативники задержали с поличным три группы местных жителей со 100 килограммами улова.





– В общей сложности у браконьеров было изъято 20 сетей, часть из которых мелкоячеистые. С их помощью злоумышленники могли вылавливать молодь рыбы. Также изъяты лодки и порядка 100 кг незаконно добытой рыбы частиковых пород, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время назначен ряд исследований, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ - незаконный вылов водных биологических ресурсов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области