В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видео





В Волгограде 20-летний водитель электросамоката пострадал в столкновении с иномаркой в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне ночью на пешеходном переходе на Аллее Героев.





По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo напротив дома №4 сбил молодого человека, который не спешившись пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области