В Волжском у ЗАГСа загорелась «ГАЗель». Пламя перекинулось на кабину

В Волжском Волгоградской области сегодня днем, 3 июля, загорелась «ГАЗель». Со слов очевидцев, инцидент произошел на улице Мира, 54 недалеко от ЗАГСа.







— Воспламенился моторный отсек. Огонь перешел на кабину. Вызвали пожарных, оперативно потушили. Никто не пострадал. Водитель потом ковырялся в моторе, — добавили очевидцы.

Редакция V102.RU направила запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области. В спасательном ведомстве пояснили, что прокомментируют происшествие по мере поступления информации.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Видео: Жесть Волжский / Telegram