Общество

В Волгограде еще одной УК дали пинка

Общество 28.04.2022 05:57
28.04.2022 05:57


Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию УК «Жилищный стандарт», на работу которой неоднократно жаловались волгоградцы. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, ранее из реестра лицензий были исключены сведения о домах, которыми управляла эта компания.
Процесс аннулирования лицензии УК «Жилищный стандарт» был запущен государственным органом еще осенью прошлого года. 
Права на обслуживание 38 домов УК «Жилищный стандарт» ранее  была лишена за серьезные нарушения. Общая площадь исключённых домов составила свыше 15% от находившихся в управлении данными организациями, что и послужило поводом для запуска процедуры аннулирования лицензии.
Ранее, напомним, жители Кировского и Тракторозаводского районов Волгограда, чьи дома находились в управлении «Жилищного стандарта», неоднократно жаловались на отсутствие уборки подъездов, захламленность придомовой территории, на невозможность вызвать аварийную бригаду и т.д. 
Справка. В 2020 году госжилнадзор лишил лицензий 7 УК. В прошлом году процесс продолжился. Так, потеряли право управлять домами  ООО «УК возрождение», ООО «УК «Спутник», «Энерго-инвест», ООО «ВЭК».
На фото: вот так выглядели дома, за содержание которых отвечала УК "Жилищный стандарт". 

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