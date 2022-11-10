Общество

В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцов

Общество 10.11.2022 17:35
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10.11.2022 17:35


Центральный районный суд признал недействительным решение общего собрания собственников дома №21 по ул. Пражская. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, основанием для подачи ведомством иска в суд стал факт возбуждения уголовного дела по факту фальсификации протокола общего собрания собственников о выборе УК «Парадигма» для управления данным домом. 

Между тем, ранее сообщалось, что УК «Парадигма» уже уличали в подобных действиях. Управляющая компания подделала протокол собрания жильцов дома №56 по ул. Таращанцев. 

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