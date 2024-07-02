Экономика

Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Экономика 02.07.2024 10:53 Реклама
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02.07.2024 10:53 Реклама


Банк Уралсиб запустил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.
Стать участником акции просто:
• подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию с 1 июля по 31 августа 2024 года включительно;
• совершите одну покупку по карте на любую сумму;
• Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.
Акция проводится с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»**: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*, кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.
Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
*При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
** Тарифы по карте «Почетный пенсионер»
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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