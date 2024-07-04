Волгоградка взыскала с УК «Парадигма» 100 тыс. рублей за сломанную в подъезде руку





В Волгограде облсуд поддержал требования жительницы Кировского района о компенсации расходов на лечение сломанной в подъезде руки. Как сообщает ИА «Высота 102», повреждения она получила в общежитии по адресу ул. Чебышева, д. 36 из-за выведенной из строя сети освещения.

Ранее, в августе 2022 года, на первом этаже дома произошёл крупный пожар, нарушивший электроснабжение здания. Однако, вопреки предписаниям надзорных органов, управляющая компания «Парадигма» ремонт сетей электроснабжения в полном объёме не произвела.

– 30 октября 2022 года, находясь в подъезде своего дома, истец поскользнулась и получила травму – закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Женщина проходила лечение с 31.10.2022 г. по 09.03.2023 г., – рассказали журналистам в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В мае 2024 года иск пострадавшей частично удовлетворил Кировский районный суд, обязав коммунальщиков выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также штраф в 50 тыс. рублей. Организация с этим решением не согласилась и попыталась оспорить вердикт в облсуде. Однако и эта инстанция поддержала волгоградку.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о попытке ещё одной жительницы Волгограда взыскать с УК «Парадигма» денежные средства на ремонт затопленной квартиры. Управляющая компания с осени 2023-го по апрель 2024 года не могла убрать с крыши дома упавшее дерево и до сих пор тянет с ремонтом проломленного шиферного покрытия, предлагая собственникам дождаться запланированного на 2025 год капитального ремонта.