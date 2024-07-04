Волгоградские трассы «отпаивают» водой в условиях экстремального зноя

На федеральные автотрассы в Волгоградской области привлекли дополнительно свыше 17 единиц техники. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, машины обеспечивают сохранного дорожного полотна в условиях экстремально высоких температур атмосферного воздуха.
При температуре свыше 32 градусов подрядными организациями проводится пролив водой проезжей части на опасных участках дорог – спусках, подъемах, мест разгона и торможения, – уточнили в ведомстве. Данная процедура необходима для предотвращения образования колеи и аварийных ситуаций на дороге.
Кроме того, в полосе отвода подведомственных автодорог проводится опашка, чтобы предотвратить крупные степные пожары и не допустить огонь к дороге, обеспечив беспрерывный проезд транспорта.
Всего на трассах ЮФО и ЦФО задействовано около 40 единиц техники.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград