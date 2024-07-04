Транспорт

Волгоградские трассы «отпаивают» водой в условиях экстремального зноя

Транспорт 04.07.2024 15:03
0
04.07.2024 15:03


На федеральные автотрассы в Волгоградской области привлекли дополнительно свыше 17 единиц техники. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, машины обеспечивают сохранного дорожного полотна в условиях экстремально высоких температур атмосферного воздуха. 

При температуре свыше 32 градусов подрядными организациями проводится пролив водой проезжей части на опасных участках дорог – спусках, подъемах, мест разгона и торможения, – уточнили в ведомстве.  Данная процедура необходима для предотвращения образования колеи и аварийных ситуаций на дороге. 

Кроме того, в полосе отвода подведомственных автодорог проводится опашка, чтобы предотвратить крупные степные пожары и не допустить огонь к дороге, обеспечив беспрерывный проезд транспорта. 

Всего на трассах ЮФО и ЦФО задействовано около 40 единиц техники. 

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
04.07.2024 18:32
Транспорт 04.07.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.07.2024 16:24
Транспорт 03.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.07.2024 21:59
Транспорт 02.07.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.07.2024 19:18
Транспорт 02.07.2024 19:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:06
Суд перенес рассмотрение жалобы депутата Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
19:55
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
19:29
Новый аттракцион в ЦПКиО Волгограда станет одним из самых высоких в ЮФОСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
«Такого обычая нет»: муфтий из Волгоградской области поддержал запрет на ношение никабаСмотреть фотографии
18:55
В Волгограде за 93 млн рублей выявят уклонистов от оплаты новых парковокСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде лжеполицейский выманил миллион у бизнесменаСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде на две недели перекроют движение на ул. НовороссийскойСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцы собирают деньги на жизненно важную операцию 3-летнему ЖенеСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде суд закрыл ДК имени Гагарина по требованию МЧССмотреть фотографии
17:41
Волгоградская облдума наладила контакты с белорусскими депутатамиСмотреть фотографии
17:24
Почти две сотни подозрительных квадрокоптеров задержали на посту в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:00
В столкновении поезда и грузовика под Волгоградом пострадал машинистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
На ж/д переезде под Волгоградом поезд снес грузовикСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде рабочего поразило током при строительстве Горнополянского путепроводаСмотреть фотографии
16:05
Татьяна Голикова на ВДНХ оценила волгоградский опыт поддержки семейСмотреть фотографии
16:02
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Николая ГладковаСмотреть фотографии
15:03
Волгоградские трассы «отпаивают» водой в условиях экстремального знояСмотреть фотографии
14:55
Восьмерых волжан посмертно наградили Орденами Мужества за СВОСмотреть фотографии
14:39
Бочаров анонсировал кадровую чистку в рядах чиновников от ЖКХСмотреть фотографии
13:46
Ушла в шлепках: в Волжском разыскивают 16-летнюю девушкуСмотреть фотографии
13:31
На депутата Волгоградской облдумы Распутину завели дело. Защита подала жалобуСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом простились с бойцом СВО с позывным «Тюльпан»Смотреть фотографии
12:57
ГУ МВД: в ДТП на ул. Электролесовской пострадали двое волгоградцевСмотреть фотографии
12:44
Волгоградка взыскала с УК «Парадигма» 100 тыс. рублей за сломанную в подъезде рукуСмотреть фотографии
12:36
Момент столкновения иномарки с грузовиком в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
ЕвроХим-ВолгаКалий увеличил объемы отгрузки готовой продукцииСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде к 4 июля открыли полтора пляжаСмотреть фотографии
12:07
В реанимации спасают жителя Волгограда, попавшего под травмвайСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде очевидцы засняли последствия страшного ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Лук и свекла подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 