Экономика

Волгоградцы хотят зарплату больше 50 тысяч

Экономика 03.07.2024 10:35
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03.07.2024 10:35


Волгоградцы хотят получить на 10 тысяч больше, чем год назад. Таковы данные опроса среди трудоспособного населения областного центра, сообщает V102.RU со ссылкой на исследование hh.ru. Так, к июлю средняя ожидаемая зарплата у соискателей в Волгоградской области составила 50 000 руб. – это почти на 10 000 рублей больше, чем к началу июля прошлого года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания за год выросли на 7 000 руб. (до 62 000 руб.), по Южному федеральному округу – на 10 000 руб. (до 60 000 руб.).
Наиболее заметно в Волгоградской области выросли зарплатные аппетиты  сотрудников из пяти сфер – «Высший и средний менеджмент» (+20 000 руб.), «Производство и сервисное обслуживание» +(20 000 руб.), «Добыча сырья» (+18 153 руб.), «Сельское хозяйство» (+17 963 руб.), а также «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+17 481 руб.). 
Самыми непритязательными оказались представители сферы  гостеприимства – они хотят повышения зарплаты всего на 901 руб., транспорта, логистики и перевозок – почти на 3 000 руб., науки и образования (на 3846 руб.), А  у сотрудников сфер искусства, развлечения и массмедиа сумма средней ожидаемой зарплаты, которую они указывают в своих резюме, не увеличилась совсем.

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