Волгоградцы хотят зарплату больше 50 тысяч

Волгоградцы хотят получить на 10 тысяч больше, чем год назад. Таковы данные опроса среди трудоспособного населения областного центра, сообщает V102.RU со ссылкой на исследование hh.ru. Так, к июлю средняя ожидаемая зарплата у соискателей в Волгоградской области составила 50 000 руб. – это почти на 10 000 рублей больше, чем к началу июля прошлого года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания за год выросли на 7 000 руб. (до 62 000 руб.), по Южному федеральному округу – на 10 000 руб. (до 60 000 руб.).