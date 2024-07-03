Общество

В Волгоградской области затопило дорогу после сильного ливня: видео

Общество 03.07.2024 20:17
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03.07.2024 20:17


В Волгоградской области затопило дорогу после сильных осадков, сообщает V102.RU. Видео от очевидцев появилось в одном из местных пабликов. 

— Чуть от Красного отъехали в сторону Котово. Жесть. Без мата и не скажешь, — делятся эмоциями автомобилисты. 

На кадрах видно, как люди бредут по щиколотку в воде, тонут машины и размывает грунт. На одном из видео действительно идет сильный ливень. 

Тем временем местные власти уверяют, что ситуация на контроле и движение по дороге Красный Яр — Котово осуществляется в штатном режиме: 

— Последствия обрушившейся на район стихии оперативно устранены. Была привлечена специализированная  техника. Пострадавших среди людей нет. Повреждение инфраструктуры не зафиксировано. На место выезжал также и глава Красноярского городского поселения Василий Зудов. 

Напомним, после разгула стихии в Волгограде затопило администрацию Кировского района. 

Видео: «Котовский разворот» / t.me 

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