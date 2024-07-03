В Волгоградской области затопило дорогу после сильного ливня: видео

В Волгоградской области затопило дорогу после сильных осадков, сообщает V102.RU. Видео от очевидцев появилось в одном из местных пабликов.

— Чуть от Красного отъехали в сторону Котово. Жесть. Без мата и не скажешь, — делятся эмоциями автомобилисты.

На кадрах видно, как люди бредут по щиколотку в воде, тонут машины и размывает грунт. На одном из видео действительно идет сильный ливень.

Тем временем местные власти уверяют, что ситуация на контроле и движение по дороге Красный Яр — Котово осуществляется в штатном режиме:

— Последствия обрушившейся на район стихии оперативно устранены. Была привлечена специализированная техника. Пострадавших среди людей нет. Повреждение инфраструктуры не зафиксировано. На место выезжал также и глава Красноярского городского поселения Василий Зудов.

Напомним, после разгула стихии в Волгограде затопило администрацию Кировского района.

Видео: «Котовский разворот» / t.me